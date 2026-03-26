Quando ha comprato Twitter, Elon Musk (nella foto) ha ingannato gli azionisti del social media, oggi chiamato X, facendo circolare informazioni false che hanno ridotto il valore delle azioni. Lo ha stabilito, scrive il Wall Street Journal, una giuria del tribunale di San Francisco chiamata a pronunciarsi da un gruppo investitori. Ora l’imprenditore potrebbe essere costretto a risarcire gli investitori, ma la somma non è stata ancora fissata. Nell’aprile del 2022 Musk aveva offerto 44 miliardi di dollari per Twitter, ma subito dopo aveva bloccato l’0perazione per quantificare lo spam in circolazione sul sociale media. In questo modo le azioni erano scese da 54 a circa trenta dollari. ◆