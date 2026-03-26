Le nubi di cenere prodotte dalle eruzioni spesso sprigionano fulmini ( nella foto ). Il fenomeno è dovuto all’effetto triboelettrico, dovuto allo scambio di elettroni tra le particelle vorticose di silice: quelle caricate positivamente e negativamente si separano e creano un campo elettrico che dà origine alla scarica. Uno studio pubblicato su Nature dimostra che il fattore determinante di questo scambio di carica è una sottile pellicola di molecole a base di carbonio sulla superficie delle particelle.