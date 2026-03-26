Il 23 marzo la Commissione europea ha annunciato che il trattato commerciale con il blocco economico sudamericano del Mercosur entrerà in vigore il 1 maggio 2026. Come spiega Die Tageszeitung, si tratta di un’entrata in vigore provvisoria, in attesa che la Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisca se il trattato è in contrasto o meno con la normativa comunitaria. Il Parlamento europeo, aggiunge il quotidiano, aveva approvato il rinvio dell’accordo all’esame della corte il 21 gennaio. Il trattato con il Mercosur, di cui fanno parte l’Argentina, il Brasile, il Paraguay e l’Uruguay, eliminerà gran parte dei dazi in vigore tra i paesi coinvolti, dando vita a una delle più grandi aree di libero commercio del mondo.