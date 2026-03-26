Dopo anni di negoziati, il 24 marzo l’Australia e l’Unione europea hanno firmato a Canberra un ampio accordo commerciale, che è stato però subito contestato dai sindacati agricoli europei, scrive The Age. “È vantaggioso per entrambe le parti”, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ( nella foto con il premier australiano) , sottolineando i “vantaggi per le aziende europee, che risparmieranno un miliardo di euro d’imposte doganali”. Sotto pressione per la concorrenza della Cina e per i dazi statunitensi, l’Unione sta portando avanti una politica di diversificazione commerciale. Nelle scorse settimane von der Leyen aveva firmato accordi con il blocco latinoamericano del Mercosur e con l’India.