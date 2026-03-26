  1. Due pantofole allineate accanto al letto sono il modo più ordinato di cominciare la giornata.
  2. Se fai togliere le scarpe agli ospiti, devi offrire delle pantofole adeguate.
  3. Le ciabatte si usano in palestra: in casa serve morbidezza.
  4. Se non sei Sophia Loren, evita tacchi e piume.
  5. Le pantofole non escono di casa: se vedono l’asfalto, hanno già perso dignità…

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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati