- Due pantofole allineate accanto al letto sono il modo più ordinato di cominciare la giornata.
- Se fai togliere le scarpe agli ospiti, devi offrire delle pantofole adeguate.
- Le ciabatte si usano in palestra: in casa serve morbidezza.
- Se non sei Sophia Loren, evita tacchi e piume.
- Le pantofole non escono di casa: se vedono l’asfalto, hanno già perso dignità…
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati