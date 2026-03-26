È noto che lo stress può scatenare o aggravare il prurito che accompagna l’eczema. Uno studio pubblicato su Science ha chiarito il meccanismo, individuando un percorso che collega la pelle alle aree del cervello responsabili della risposta allo stress. In condizioni di stress, i neuroni coinvolti nella reazione “lotta o fuga” rilasciano una proteina che richiama nella pelle gli eosinofili, i globuli bianchi responsabili dell’infiammazione. Bloccare questo segnale nervoso potrebbe rivelarsi efficace contro la dermatite atopica, una patologia cronica che colpisce più di duecento milioni di persone nel mondo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati