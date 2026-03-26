Il 22 marzo la confraternita Puríssima sang de Jesucrist, di Sagunto, nel sud della Spagna, ha ribadito il no alla partecipazione delle donne alle tradizionali processioni per la settimana santa, anche se in altre città la presenza femminile è entrata in questo tipo di celebrazioni. “In seguito a questa decisione”, scrive El País, “il ministero del turismo ha annunciato che avvierà la procedura per revocare la designazione della settimana santa di Sagunto come festa di interesse turistico nazionale”.