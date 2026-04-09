India La corte suprema sta esaminando i ricorsi presentati contro una storica ordinanza del 2018 che consentiva alle donne in età fertile di accedere al tempio di Sabarimala, nel Kerala. La decisione della corte avrà conseguenze più ampie sulla libertà di culto delle donne nel paese.
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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 36. Compra questo numero | Abbonati