Nel 2025 in tutto il mondo sono stati venduti 77,6 milioni di automobili, il 3,5 per cento in più rispetto all’anno precedente, scrive Expresso. La spinta maggiore è arrivata dal mercato cinese, dove le vendite sono aume ntate del 5,5 per cento, contro l’1,4 per cento registrato in Europa e l’1 per cento del Nordamerica. I dati arrivano dall’ultimo rapporto dell’Associazione europea dei costruttori di automobili. La produzione di veicoli, invece, è arrivata a 78,7 milioni, il 4,2 per cento in più rispetto al 2024. Anche in questo caso, sottolinea il settimanale portoghese, emerge il dominio dell’Asia, che rappresenta il 62,1 per cento della produzione totale, contro il 14,6 per cento dell’Unione europea.