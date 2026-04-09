Lo studio neuroanatomico più dettagliato condotto fino a oggi sul pene ha individuato la principale zona erogena degli organi genitali maschili, scrive New Scientist. Sulla base di questa ricerca, fatta dall’università di Santiago de Compostela, in Spagna, il delta del frenulo dovrebbe essere considerato il “punto g” maschile: una zona di forma triangolare con una grande densità di terminazioni nervose che si trova sulla parte inferiore del pene, dove il glande incontra l’asta.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati