◆ La lettera di critiche all’articolo di Rebecca Solnit (Internazionale 1659) si basa su una visione parziale della realtà industriale. Definire le rinnovabili un monopolio cinese significa ignorare che l’Italia è il primo paese europeo per valore aggiunto nella produzione di componenti green, con circa 38mila imprese attive. Se la Cina domina l’assemblaggio finale delle celle, l’Italia è leader in eccellenze come inverter, cavidotti tecnologici, strutture e sistemi di controllo, ovvero il cuore intelligente degli impianti. Inoltre l’Unione Europea sta riportando la produzione di celle sul suo territorio, puntando al 40 per cento di autonomia entro il 2030 come previsto dal Net zero industry act. Per quanto riguarda l’ambiente, si confonde spesso l’impatto ecologico con quello estetico. Il fotovoltaico ha un tasso di riciclabilità superiore al 95 per cento e, a fine vita, il territorio torna come prima. L’occupazione di suolo è minima: basterebbe coprire il 10 per cento dei capannoni industriali e delle aree dismesse per soddisfare gran parte dei nostri obiettivi, senza toccare boschi o montagne. Il paesaggio non è un museo immobile, ma un organismo che evolve. Accettare questa evoluzione è il prezzo per la nostra sovranità energetica. Chi oggi usa pompe di calore o auto elettriche ha già smesso di finanziare regimi e speculazioni fossili.

Silvio Maselli