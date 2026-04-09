In un negozio del terminal dell’aeroporto di Hobart, in Australia, c’erano in vendita dei peluche di animali locali come canguri, koala o diavoli della Tasmania. Un cliente però si è accorto che tra i pupazzi c’era un tricosuro volpino, una specie di opossum della zona. Era un animale vero e lo stava guardando, così l’uomo ha avvertito un commesso. “In effetti sembrava molto a suo agio, insieme ai suoi amici”, ha detto Liam Bloomfield, direttore del negozio. Il personale dell’aeroporto ha catturato il marsupiale e lo ha lasciato in libertà.