Paleontologia Una nuova specie di artropode risalente a 500 milioni di anni fa, chiamata Megachelicerax cousteaui (nell’immagine), è stata identificata a partire da un fossile rinvenuto negli Stati Uniti negli anni settanta. Secondo lo studio, pubblicato su Nature, l’animale è uno dei più antichi chelicerati, una categoria a cui appartengono gli aracnidi moderni.

Astronomia Un’analisi di studi sui buchi neri e sulle onde gravitazionali, pubblicata su Nature, ha individuato le prime prove indirette di supernove a instabilità di coppia, esplosioni stellari estremamente potenti la cui esistenza è stata teorizzata a partire dagli anni sessanta.