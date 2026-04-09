Terremoti Un sisma di magnitudo 5,9 ha colpito il nordest dell’Afghanistan, provocando almeno otto vittime. La scossa è stata avvertita anche nel nord del Pakistan e dell’India. ◆ Un terremoto di magnitudo 7,4 con epicentro nel mare delle Molucche ha danneggiato diversi edifici e causato la morte di una persona a Manado, in Indonesia. Sulle coste di Sulawesi e Ternate sono stati osservati tsunami alti fino a 75 centimetri.

Pesci Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha confermato che il pesce Parakneria thisy (nella foto) è capace di superare dislivelli verticali di parecchi metri per risalire il corso dei fiumi. I ricercatori hanno osservato migliaia di esemplari di questa specie, lunghi pochi centimetri, mentre scalavano la parete dietro la cascata di Luvilombo, nel bacino del Congo, aggrappandosi alla roccia con le pinne pettorali e spingendosi verso l’alto con la coda. Per arrivare in cima alla cascata, alta 15 metri, i pesci impiegano circa dieci ore, e solo quelli più leggeri ci riescono. È possibile che in questo modo tentino di ritornare al loro habitat originario dopo essere stati spinti oltre la cascata dalle piene, o che cerchino di sfuggire ai predatori e alla competizione eccessiva.

Pacifique Kiwele.

Alluvioni Il bilancio delle alluvioni e delle frane dovute alle piogge torrenziali che hanno colpito il Pakistan e l’Afghanistan dalla fine di marzo è salito ad almeno 188 vittime. ◆ Circa trenta persone sono morte a causa delle forti piogge in Angola. ◆ Le alluvioni nella repubblica russa del Daghestan, sul versante settentrionale del Caucaso, hanno provocato sei morti.

Vulcani La camera magmatica del vulcano sottomarino Kikai, al largo del Giappone, ha ricominciato a riempirsi, rivela uno studio pubblicato su Communications Earth and Environment. L’ultima eruzione del vulcano, avvenuta circa 7.300 anni fa, è stata una delle più violente dell’attuale epoca geologica.

Tempeste La tempesta Erminio ha investito il sud della Grecia e le isole dell’Egeo, provocando almeno una vittima e trasportando grandi quantità di sabbia proveniente dal Sahara (nella foto Santorini).

Jens Büttner, Dpa/Picture alliance/Getty

Inquinamento Una chiazza di carburante proveniente dalla nave militare iraniana Shahid Bagheri, affondata da un bombardamento statunitense il 6 marzo, si sta avvicinando al parco nazionale di Hara, una delle più importanti zone umide del Medio Oriente, dove potrebbe provocare un disastro ambientale.

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