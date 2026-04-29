Venezuela La presidente ad interim Delcy Rodríguez (nella foto) ha annunciato il 23 aprile la fine della legge di amnistia, approvata dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti il 3 gennaio. Secondo il governo di Caracas, l’amnistia è stata concessa a 8.616 persone delle 12mila che ne hanno fatto domanda. La maggior parte era agli arresti domiciliari. L’ong Foro penal riferisce che in carcere rimangono 473 prigionieri politici e che ci sono centinaia di persone soggette a misure cautelari che gli impediscono di trovare lavoro.