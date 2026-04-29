Caldo Un’ondata di caldo con temperature fino a 45 gradi ha colpito Delhi e altri stati dell’India settentrionale.
Allevamento Quasi tutte le promesse delle aziende produttrici di carne e latticini in materia di sostenibilità sono ingannevoli o prive di qualunque significato reale, afferma uno studio pubblicato su Plos Climate. I ricercatori hanno analizzato 1.233 affermazioni di aziende del settore, responsabile di almeno il 16,5 per cento delle emissioni globali di gas serra, scoprendo che nel 98 per cento dei casi potevano essere qualificate come greenwashing. Più di due terzi delle affermazioni non avevano nessun fondamento concreto, e solo tre erano sostenute da studi scientifici. Delle 33 aziende prese in esame, 17 si sono impegnate ad azzerare le loro emissioni nette di gas serra, ma i loro obiettivi sono vaghi e distanti e si basano sui progetti di compensazione piuttosto che sulla riduzione delle emissioni. Inoltre molte delle iniziative pubblicizzate hanno dimensioni insignificanti, come un progetto di agricoltura rigenerativa che rappresenta solo lo 0,0019 del giro di affari dell’azienda in questione. Nella foto: un allevamento di bovini a Fresno, in California
Clima I delegati di circa sessanta paesi si sono riuniti a Santa Marta, in Colombia, per discutere di come accelerare l’abbandono dei combustibili fossili. All’evento, organizzato per superare lo stallo emerso sulla questione alle ultime conferenze delle Nazioni Unite sul clima, non hanno partecipato gli Stati Uniti, la Cina e molti dei principali paesi produttori di petrolio, come la Russia e l’Arabia Saudita.
Fulmini Almeno 14 persone sono state uccise dai fulmini durante le piogge monsoniche in diverse parti del Bangladesh. Le vittime sono soprattutto agricoltori o altre persone che lavoravano all’aperto. Secondo alcuni esperti l’aumento degli incidenti mortali è dovuto anche all’abbattimento degli alberi ad alto fusto che attiravano gran parte dei fulmini.
Incendi Due incendi alimentati dal clima insolitamente caldo e secco hanno distrutto più di 16mila ettari di vegetazione e 120 edifici in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti. ◆ Una serie di roghi ha bruciato più di 1.600 ettari di vegetazione sulla costa nordorientale del Giappone.
Everest Un gruppo di sherpa ha riaperto la via principale per la vetta dell’Everest, bloccata per due settimane da un grosso seracco staccatosi dal ghiacciaio Khumbu (nella foto).
Isole Un’isola lunga 130 metri e larga 50 finora sconosciuta è stata individuata durante una spedizione scientifica nel mare di Weddell, in Antartide.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati