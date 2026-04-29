Allevamento Quasi tutte le promesse delle aziende produttrici di carne e latticini in materia di sostenibilità sono ingannevoli o prive di qualunque significato reale, afferma uno studio pubblicato su Plos Climate. I ricercatori hanno analizzato 1.233 affermazioni di aziende del settore, responsabile di almeno il 16,5 per cento delle emissioni globali di gas serra, scoprendo che nel 98 per cento dei casi potevano essere qualificate come greenwashing. Più di due terzi delle affermazioni non avevano nessun fondamento concreto, e solo tre erano sostenute da studi scientifici. Delle 33 aziende prese in esame, 17 si sono impegnate ad azzerare le loro emissioni nette di gas serra, ma i loro obiettivi sono vaghi e distanti e si basano sui progetti di compensazione piuttosto che sulla riduzione delle emissioni. Inoltre molte delle iniziative pubblicizzate hanno dimensioni insignificanti, come un progetto di agricoltura rigenerativa che rappresenta solo lo 0,0019 del giro di affari dell’azienda in questione. Nella foto: un allevamento di bovini a Fresno, in California