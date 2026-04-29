La storia di una donna che ha sfidato le compagnie petrolifere per salvare la foresta amazzonica. Un libro di attualità e impegno civile.
Alle risposte facili o ai consigli non richiesti, questo volume contrappone invece i numerosi dubbi che caratterizzano la strada della genitorialità.
Quattro donne di Gaza raccontano le loro vite trasformate da un assedio che ha devastato le loro esistenze. La paura, lo sfollamento, la carestia. Ma anche la resilienza con cui gli abitanti affrontano ogni giornata.
Tra un’infanzia ferita e un nuovo nome, l’autrice scopre il coraggio di parlare di abbandono e adozione.
Vediamo che tutto sta crollando, eppure andiamo avanti come se niente fosse. Non è una crisi della democrazia ma la deriva verso un nuovo regime.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati