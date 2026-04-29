Nemonte Nenquimo
Un giorno saremo giaguari
Sonda, 416 pagine, 22 euro

La storia di una donna che ha sfidato le compagnie petrolifere per salvare la foresta amazzonica. Un libro di attualità e impegno civile.

Anna Acquistapace
Nascere è un verbo plurale
San Paolo, 176 pagine, 15 euro

Alle risposte facili o ai consigli non richiesti, questo volume contrappone invece i numerosi dubbi che caratterizzano la strada della genitorialità.

Batool Abu Akleen, Sondos Sabra, Nahil Mohana, Ala’a Obaid
Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo
Blackie, 256 pagine, 18 euro

Quattro donne di Gaza raccontano le loro vite trasformate da un assedio che ha devastato le loro esistenze. La paura, lo sfollamento, la carestia. Ma anche la resilienza con cui gli abitanti affrontano ogni giornata.

Fatima Sarnicola
La bambina che nessuno vedeva
ON, 240 pagine, 16,90 euro

Tra un’infanzia ferita e un nuovo nome, l’autrice scopre il coraggio di parlare di abbandono e adozione.

Asma Mhalla
Resistere ai tempi oscuri
Einaudi, 152 pagine, 17,50 euro

Vediamo che tutto sta crollando, eppure andiamo avanti come se niente fosse. Non è una crisi della democrazia ma la deriva verso un nuovo regime.

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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati