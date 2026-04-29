Regno Unito Un’autobomba è scoppiata nella notte del 25 aprile davanti a una stazione di polizia di Dunmurry, vicino a Belfast, in Irlanda del Nord. Secondo la polizia la responsabilità potrebbe essere della New Ira, un gruppo repubblicano. L’attentato non ha causato vittime.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 31. Compra questo numero | Abbonati