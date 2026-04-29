La storia travagliata

del nucleare in Italia

◆ Sono rimasto deluso da questo articolo (Internazionale 1662): una propaganda favorevole al nucleare davvero malcelata, in cui l’unica voce contraria è messa in ridicolo. Dall’articolo traspare inoltre un inquietante e paradossale (specie di questi tempi) attacco alle fonti rinnovabili. Un tema così complesso meritava una narrazione più articolata.

Mattia Lolli

◆ Ho trovato fazioso e disonesto l’articolo sul nucleare in Italia. I sostenitori del nucleare sono dipinti come razionali agenti del progresso, mentre gli oppositori come ignoranti che vanno imboccati dalla nuova e saggia linea governativa. Ci si sofferma solo sulle credenze relative agli effetti delle radiazioni sulla fauna, mentre sono ignorate le tante motivazioni ambientali ed economiche a sostegno di una transizione verso le rinnovabili. Su questo aspetto, inoltre, si riportano informazioni che meritano di essere messe in discussione (per esempio l’idea che le rinnovabili causano la distruzione delle aree naturali). Ci sono tante ragioni per opporsi al nucleare, e queste possono senz’altro essere criticate. Ma non possono essere ignorate in blocco.

Alessio

Gli uomini non si aprono

◆ È sempre importante leggere qualcosa che ci metta in guardia dalle difficoltà che gli uomini incontrano nel cercare un aiuto psicologico (Internazionale 1662). Il modello tradizionale di mascolinità valorizza l’autosufficienza, il controllo emotivo e la resistenza al dolore, facendo credere che la richiesta di aiuto sia un segno di debolezza. Il risultato è un ritardo significativo nell’accesso alle cure, spesso quando la sofferenza è già diventata grave. Non sorprende che gli uomini presentino tassi di suicidio più alti rispetto alle donne. Affrontare questo problema richiede una trasformazione culturale profonda.

Eugenio E. Nardi

La calma della Moldova

◆ L’articolo sulla capitale moldava (Internazionale 1661) mi ha fatto tornare a casa. Sono nata a Chișinău e vivo in Italia da molti anni. Proprio da questo stare in mezzo è nato un libro che racconta il mio paese attraverso ricette, memorie e rituali quotidiani.

Ana Basoc

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1662, a pagina 38, Alessandro Maffini è ingegnere nucleare e ricercatore in fisica della materia al Politecnico di Milano e ha studiato ingegneria nucleare.

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