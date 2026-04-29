Gli organizzatori delle Olimpiadi del 2032 a Brisbane, in Australia, non prendono in considerazione sedi alternative per il canottaggio a quella che hanno scelto: il tratto del fiume Fitzroy a Rockhampton, che è un noto habitat dei coccodrilli. Drew Ginn, australiano ed ex campione olimpico di canottaggio, conosce la zona e sostiene che le correnti variabili potrebbero dare un vantaggio ingiusto ai canottieri che si trovano in una determinata corsia. Ma dopo i test ufficiali il deputato dello stato del Queensland Matt Canavan ha dichiarato: “Questo fiume è piatto come una tavola. Voglio dire, se Gesù dovesse mai tornare in questo mondo, sarebbe un posto fantastico dove venire perché è abbastanza piatto da poterci camminare sopra”. I coccodrilli non sembrano essere motivo di preoccupazione: diverse scuole e un club locale usano già il corso d’acqua per gli allenamenti.