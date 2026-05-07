“Ci sedevamo insieme a sognare le carriere delle nostre figlie. Cose assurde, come diventare modelle o ballerine. Cose che noi non avremmo mai potuto essere”. Queste parole sono di Margaret Corney, una delle madri fotografate da Sirkka-Liisa Konttinen nel progetto Step by step. Nata in Finlandia, Konttinen si è trasferita negli anni sessanta a Londra, dove ha studiato cinema al Regent street polytechnic. Nel 1968 è stata tra i fondatori dell’Amber film & photography collective, un gruppo di lavoro dedicato al racconto delle comunità operaie del nordest dell’Inghilterra. Per il suo primo grande progetto ha vissuto per sette anni insieme agli abitanti di Byker, dove negli anni settanta quasi 1.200 case furono demolite per fare spazio a un grande complesso residenziale.

Tra il 1981 e il 1989 Konttinen decise di continuare a indagare quello stesso territorio concentrandosi su un ambiente più circoscritto: una scuola di danza di North Shields, cittadina costiera segnata in quegli anni da una profonda crisi industriale. La Connell-Brown dancing school era stata fondata nel 1951 nel soggiorno della madre di una delle allieve.

Anche qui, come in Byker, la fotografa ha adottato un approccio immersivo: si è avvicinata alle storie delle giovani ballerine e delle loro madri con uno sguardo intimo ed empatico. Pur muovendosi nel campo della fotografia documentaria, con il suo lavoro riesce a riflettere su temi più ampi, mostrando come la danza per quelle ragazze e per le loro madri fosse uno spazio in cui immaginare un futuro diverso. Nella seconda parte del progetto la fotografa ha ritratto alcune di loro dopo che avevano lasciato la scuola di danza.

Lorraine e la madre Veronica, 1982.

La serie ha influenzato la scrittura dell’opera teatrale Dancer di Lee Hall, da cui è nato il celebre film Billy Elliot, e nel 1989 è diventata un libro pubblicato dall’Amber film & photography collective. A settembre 2026, grazie a una campagna di raccolta fondi, uscirà una nuova edizione del volume, curata dalla fotografa e pubblicata dalla casa editrice Dewi Lewis. ◆

I preparativi per uno spettacolo al Terminus social club, North Shields, 1981.

I preparativi per uno spettacolo al Terminus social club, North Shields, 1981.

Uno spettacolo al Terminus social club, North Shields, 1982.

In attesa di un’esibizione di beach dance al Terminus social club, North Shields, 1981.

Il libro ◆ Pubblicato per la prima volta nel 1989 e da tempo fuori catalogo, la nuova edizione del libro di Sirkka-Liisa Konttinen Step by step conterrà nuove immagini scelte dalla fotografa. Per la realizzazione del volume è stata avviata una raccolta fondi dalla casa editrice Dewi Lewis. Il libro è in uscita a settembre.

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