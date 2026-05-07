Una risposta scortese può rovinarci la giornata. Perché? Si tratta di una distorsione cognitiva che porta a dare molta importanza alle esperienze negative, scrive Psychology Today. Alla base c’è un meccanismo evolutivo: per sopravvivere i nostri antenati erano sempre pronti a reagire ai pericoli. Oggi il nostro cervello funziona allo stesso modo: quando incontriamo una persona aggressiva ci concentriamo sulla minaccia, ma non sempre è utile. Per cambiare umore può valere la pena cercare le persone sorridenti intorno a noi.