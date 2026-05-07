I glutei sono un gruppo muscolare molto importante per la postura e il movimento. “Più a lungo stiamo seduti, più avremo fastidi ai glutei e alla schiena”, afferma il medico specializzato in ortopedia Jannik Ole Ashauer in un’intervista al Süddeutsche Zeitung Magazin. Poiché i disturbi sono spesso dovuti a muscoli accorciati o deboli, l’obiettivo è rafforzarli. È utile cominciare con lo stretching: stando in piedi, piegarsi in avanti a gambe tese e toccare il pavimento con le dita. Per allenare il grande gluteo si possono fare squat, affondi e il ponte poggiandosi sulle spalle. Oppure, in quadrupedia, si estende contemporaneamente il braccio destro e la gamba sinistra, e viceversa. ◆