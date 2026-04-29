Falso. “L’idea che per le donne sia più difficile aumentare la massa muscolare è abbastanza diffusa”, spiega Leigh Breen, professore di fisiologia muscolare all’università di Leicester, nel Regno Unito. Ma è una convinzione sbagliata. Gli uomini hanno in genere un alto rapporto tra massa muscolare e grasso (cioè hanno una bassa percentuale di massa grassa e un’alta percentuale di massa magra), soprattutto a causa del testosterone.

Le donne, invece, tendono ad avere una percentuale di grasso corporeo più alta, dovuta in parte agli estrogeni. “Si pensa che gli uomini aumentino la massa muscolare più facilmente grazie ai livelli di testosterone (circa quindici volte più alti rispetto alle donne) e a un maggior numero di recettori androgeni nei muscoli, ma non è esattamente così”, dice Breen. “Se si guarda al cambiamento relativo, cioè all’aumento percentuale di massa muscolare, gli uomini e le donne rispondono all’allenamento in modo molto simile”. Diverso è se si vuole modificare la propria composizione corporea: anche con l’esercizio fisico è probabile che le donne mantengano una percentuale più alta di grasso corporeo rispetto agli uomini. “Per cambiare la situazione dovrebbero sottoporsi a diete e allenamenti molto estremi”, cose non sempre auspicabili per la salute. The Guardian