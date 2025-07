Vero. “Invecchiando i muscoli diventano meno reattivi all’esercizio”, spiega Leigh Breen, professore all’università di Birmingham, nel Regno Unito. Ma questo non significa che non valga la pena d’impegnarsi nello sport. “L’attività fisica migliora la forza generale, la salute cardiovascolare, la funzione cerebrale e la protezione contro le malattie non trasmissibili”. La massa e la forza muscolare cominciano a diminuire intorno ai quarant’anni, rispetto ai livelli massimi che si raggiungono intorno ai venti. Si pensa che anche la risposta del corpo all’allenamento cominci a diminuire intorno alla stessa età, ma è comunque ancora possibile rafforzare i muscoli. “Svolgendo sessioni più frequenti o aumentando il numero delle serie, le persone di una certa età possono ottenere risultati simili a quelli delle persone più giovani”, spiega Breen. Le linee guida del Regno Unito raccomandano almeno 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività aerobica intensa alla settimana per le persone di età compresa tra i 19 e i 64 anni, oltre a esercizi di rafforzamento (come il sollevamento pesi) per tutti i principali gruppi muscolari almeno due volte alla settimana. È fondamentale non solo per mantenere la forma fisica, ma anche per la salute a lungo termine. The Guardian