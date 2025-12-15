- I neandertal erano in grado di accendere il fuoco già quattrocentomila anni fa.
- È stata realizzata una mappa tridimensionale del 97 per cento degli edifici sulla Terra.
- Le orche e i delfini cooperano per cacciare i salmoni.
- Disturbi psichiatrici apparentemente diversi potrebbero avere le stesse cause biologiche.
- La conquista romana ha avuto effetti negativi duraturi sulla salute della popolazione della Gran Bretagna.
- Gli esseri umani sono tra le specie di mammiferi più monogame, ma non quanto i castori o i suricati.
- Gli orsi polari della Groenlandia sudorientale stanno cominciando ad adattarsi al cambiamento climatico.
- Un nuovo antibiotico potrebbe contrastare la diffusione della gonorrea resistente.
- Una parte degli effetti del cambiamento climatico nell’Artico continuerebbero per secoli anche se tutta l’anidride carbonica in eccesso fosse rimossa dall’atmosfera.
- La Nasa ha perso il contatto con la sonda Maven, in orbita intorno a Marte da più di dieci anni.
