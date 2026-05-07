Deborah Lucchetti, Alessia Cesana, Martina Ferlisi
La moda è potere
Altreconomia, 320 pagine, 18 euro

Le autrici compiono un viaggio tra salari da fame, repressione sindacale e ambientalismo di facciata, dando voce a chi ha deciso di alzare la testa.

Alessandra Pescetta
Chernobyl. Il canto della Foresta Rossa
Exòrma, 184 pagine, 21 euro

Come l’inferno radioattivo di Černobyl si è trasformato nella più vasta distesa di natura selvaggia dell’Europa centrale e in un obiettivo strategico.

Cindy Skach
Essere cittadini
Il Saggiatore, 290 pagine, 20 euro

Una riflessione sui limiti di stato e istituzioni nel regolare comunità felici, eque e funzionanti.

Alan Bradley
Mentre la vanga del becchino arrugginisce
Sellerio, 368 pagine, 16 euro

La detective teenager Flavia de Luce torna a indagare per difendere da un’accusa di omicidio la cuoca di casa, la signora Mullet.

Gian Piero Piretto
Il paese di Putin
Raffaello Cortina Editore, 240 pagine, 19 euro

L’autore esplora venti parole chiave della cultura russa, evidenziandone il senso originario e mostrando come siano state reinterpretate e strumentalizzate dalla propaganda putiniana.

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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati