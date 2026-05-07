◆ Leggendo l’articolo di George Monbiot sul sistema di circolazione oceanica (Internazionale 1663) mi è tornato in mente il racconto di Lev Tolstoj Se di molta terra abbia bisogno un uomo. Tolstoj, sempre attuale, usa Pachòm, il protagonista, per mostrare come l’avidità e l’illusione del “solo un po’ di più” possano farci perdere l’unica cosa che conta davvero: la vita stessa. Alla fine all’uomo bastano pochi palmi di terra, quelli della sua sepoltura. Sarà così per il più miserevole come per il più ricco di questo fracassato pianeta. Lettera firmata

◆ Ho letto l’articolo su Oulu (Internazionale 1663). Sono stata in Finlandia nel 2011 quando Turku era capitale della cultura. Sono stata invitata a soggiornare in una barca adibita a hotel, ho visitato numerose mostre tra cui quella di Tom of Finland e di vari fotografi contemporanei finlandesi. A Turku ho fatto almeno cinque saune diverse: quella a cubo nera sospesa sul fiume, quella a forma di aglio, quella trasparente che con il vapore diventa opaca, quella classica in legno, e quella casalinga. La sauna in Finlandia è cultura e orgoglio nazionale, portata a temperature da record (esiste anche una competizione nazionale), va alternata a docce fredde, tuffi in acqua, molte birre, e magari qualche frustata di ramo di betulla sulla schiena.

Ingrid Melano