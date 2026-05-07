Vulcani L’eruzione del vulcano Mayon, nelle Filippine, ha ricoperto di ceneri la zona circostante, provocando problemi respiratori e danni alle coltivazioni e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro case.

Libellule Una ricerca sul campo condotta per due anni in 144 siti nei monti Ghati occidentali, in India, ha individuato 143 specie di odonati (l’ordine di insetti di cui fanno parte le libellule e le damigelle), 40 delle quali endemiche. Lo studio ha identificato sette specie finora sconosciute, ma non ha trovato traccia di altre 79 che erano state osservate in precedenza nella regione, scrive l’Indian Express. Secondo gli autori potrebbe trattarsi di specie molto rare o attive solo in certi periodi dell’anno, ma alcune potrebbero essersi estinte. Gli odonati sono un importante indicatore ecologico perché si riproducono solo nell’acqua e sono particolarmente sensibili all’inquinamento e all’alterazione degli ambienti acquatici. I monti Ghati occidentali, che corrono per 1.600 chilometri lungo la costa ovest dell’India, ospitano più del 30 per cento delle specie animali e vegetali del paese, ma negli ultimi anni diversi studi hanno evidenziato un significativo degrado ecologico dovuto soprattutto all’espansione dell’agricoltura, delle aree urbane e delle infrastrutture. Nella foto una damigella blu.

Amith Nag, Getty

Ghiacci Secondo la Nasa nel 2026 l’estensione massima invernale del ghiaccio marino nell’Artico è stata di 14,29 milioni di chilometri quadrati, la più bassa mai registrata. Il dato è leggermente inferiore al record negativo precedente stabilito nel 2025.

Alluvioni Almeno 18 persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni dovute alle forti precipitazioni che hanno colpito il Kenya centrorientale. ◆Le piogge torrenziali nel nordest del Brasile hanno provocato almeno sei vittime.

Terremoti Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’est delle Filippine. Altre scosse sono state registrate nel sud del Messico, a Taiwan e nel sud del Giappone.

Pesci Uno studio pubblicato su Hydrobiologia ha individuato 151 specie di pesci non native nelle acque interne della regione mediterranea, 106 delle quali si sono insediate stabilmente. Le specie (nella foto un persico sole) provengono soprattutto da altre zone d’Europa, dall’Asia e dal Nordamerica, e si sono diffuse principalmente attraverso rilasci accidentali o intenzionali. L’Italia è il paese con il maggior numero di specie non native.

Bernard Dupont, Cc By-Sa 2.0

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