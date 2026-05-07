Salute Inibire una proteina chiamata Ptp1b può contrastare la perdita di memoria dovuta all’alzheimer, rivela uno studio pubblicato su Pnas. La scoperta potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi trattamenti per la malattia.
Biologia Secondo un’analisi uscita su Royal Society Open Science, le dimensioni del cervello dei cani hanno cominciato a ridursi almeno cinquemila anni fa.
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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati