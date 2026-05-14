Alla fine di aprile l’emittente spagnola Canal Red e il sito Honduras­gate hanno pubblicato una serie di intercettazioni audio secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si stanno preparando a estendere la loro influenza in America Latina. “Gli audio, la cui autenticità non è stata verificata, parlano di un sostegno straniero per il rilascio dell’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni per narcotraffico negli Stati Uniti e graziato da Trump lo scorso dicembre. In cambio l’Honduras avrebbe ospitato una nuova base militare statunitense e approvato leggi favorevoli agli interessi delle aziende americane e israeliane”, scrive l’Economist. La vicenda non si ferma all’Honduras, ma descrive un tentativo più ampio di controllare la regione con campagne di disinformazione mirate, finanziate anche dall’Argentina, contro alcuni governi di sinistra, in particolare quello messicano di Claudia Sheinbaum e quello colombiano di Gustavo Petro.