Vero. Le gomme da masticare stimolano l’appetito per diversi motivi. “Innanzitutto perché la masticazione è una fase importante della digestione”, spiega Adam van Casteren, biomeccanico a capo di un guppo di ricerca al Max Planck institute for evolutionary anthropology, in Germania. Il cibo, prima di poter essere deglutito e digerito nello stomaco, dev’essere scomposto. A supportare questo processo è la saliva, che contiene enzimi che avviano la digestione. “Il movimento di masticazione con una gomma è pressoché identico a quello con un alimento. È lo stesso stimolo meccanico e le ghiandole salivari sono spinte a produrre più saliva”.

Questa maggiore produzione di saliva, se non viene consumato cibo e non c’è l’apporto energetico previsto, può indurre il corpo a segnalare la fame. Altri fattori che possono influenzare la voglia di mangiare mentre si mastica una gomma sono il gusto e l’olfatto, sensibili agli aromi usati. Questi due sensi possono stimolare i riflessi digestivi, la produzione di saliva e l’attività dello stomaco e dell’intestino, perché il corpo manda gli stessi segnali che invia quando si mangia. E anche in questo caso, se il cibo non arriva, il corpo reagisce stimolando l’appetito. Süddeutsche Zeitung