Lo spazio personale è la distanza che gli individui mantengono quando interagiscono con gli altri. Varia da persona a persona, scrive Nrc, per motivi che vanno dal carattere alle norme culturali. Uno studio condotto in 42 paesi ha evidenziato, per esempio, che i romeni mantengono una distanza con gli estranei di circa 130 cm, mentre gli argentini arrivano a circa 80 cm. Per sapere qual è lo spazio giusto si possono seguire i consigli dell’antropologo Edward Hall: più di 210 cm per i discorsi in pubblico, da 122 a 210 cm quando si parla con sconosciuti, da 46 a 122 cm con amici e conoscenti e fino a 46 cm nelle relazioni intime. Se la persona con cui state parlando fa un passo indietro, siete troppo vicini. ◆