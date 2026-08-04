Questo è il secondo articolo della serie “ The slow lane ” del Guardian. Il primo è “ Come rivoluzionare i trasporti ”.

All’indomani della pandemia di covid, Miriam Stoate, un’agricoltrice rigenerativa della contea del Leicestershire, nel centro dell’Inghilterra, ha notato che troppi abitanti della sua cittadina avevano difficoltà legate agli spostamenti.

A Tilton c’erano sempre parecchie auto parcheggiate, ma molti abitanti non ne avevano una a disposizione quando ne avevano bisogno. “Che fosse per motivi di salute, perché non erano più in grado di guidare, o perché a volte servirebbe più di un’auto a famiglia, era chiaro che c’era un problema”, spiega Stoate.

Con il contributo della Green fox, un’organizzazione non profit comunitaria che si occupa di energia, Stoate e altri volontari hanno deciso di provare a cambiare le cose. Grazie ai finanziamenti ricevuti dal progetto Motability e dal consiglio distrettuale di Harborough, nel 2023 hanno lanciato a Tilton un “club delle auto elettriche”. Pagando un abbonamento mensile gli abitanti si garantiscono l’accesso a due auto elettriche da noleggiare a ora o a giornata. Sono anche previsti autisti volontari per permettere agli abitanti che non sono in grado di guidare di usufruire del servizio.

“È andata benissimo”, afferma Stoate. “Il progetto ha fatto davvero la differenza per la comunità, dando alle persone un maggiore accesso a trasporti adeguati e aiutandole a conoscersi meglio. Persone che in passato si sarebbero ignorate sono diventate amiche”.