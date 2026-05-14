  1. “Sposa bagnata sposa fortunata” è un proverbio che non consola nessuno.
  2. Arrivi in una carrozza trainata dai cavalli? È un matrimonio specista.
  3. Niente damigelle bambine: distolgono l’attenzione da te.
  4. Occhio al riso fuori dalla chiesa: in mani sbagliate può diventare un’arma.
  5. Segnati quelli che ti hanno fatto i regali migliori per invitarli al tuo secondo matrimonio.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati