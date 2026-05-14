- “Sposa bagnata sposa fortunata” è un proverbio che non consola nessuno.
- Arrivi in una carrozza trainata dai cavalli? È un matrimonio specista.
- Niente damigelle bambine: distolgono l’attenzione da te.
- Occhio al riso fuori dalla chiesa: in mani sbagliate può diventare un’arma.
- Segnati quelli che ti hanno fatto i regali migliori per invitarli al tuo secondo matrimonio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati