Esistono delle regole per smascherare un ex infedele sui social media? Tre settimane fa l’ho messo alle strette sulle sue continue richieste di “trovare il tempo per fare un discorso”. A queste richieste non è mai seguito un discorso vero e proprio. Stavamo insieme da cinque anni ormai. Dopo il suo terzo tentativo inutile (“Avremmo ancora da fare quel discorso”, ha detto, facendosi piccolo piccolo), mi sono reso conto che toccava a me essere quello maturo. Per l’ennesima volta. Quando mi ha lasciato, è stato veloce: “Ci muoviamo verso due futuri diversi”, ha detto, e non ha aggiunto altro. Insieme avevamo una casa, due cani. Io guidavo il suo furgone. Gli ho chiesto se voleva che me ne andassi subito o se invece volevamo separarci consapevolmente alla Chris e Gwyneth Paltrow. Lui mi ha raccomandato di fare con comodo, sperando che rimanessi presente per i cani. Due giorni dopo ha cominciato a vedersi con sconosciuti rimorchiati su Grindr per fare sesso, e a mentirmi spudoratamente al riguardo. Tre giorni dopo ha organizzato un’orgia in una stanza d’albergo. In passato lo avevo già beccato a tradirmi parecchie volte. Ogni volta che lo accusavo lui mentiva. La sua capacità di sfuggirmi si è affinata insieme a un odio crescente nei miei confronti. Quando vivi insieme a una persona che tradisci puoi decidere di odiare la persona che stai tradendo o te stesso. Lui ha scelto di odiare me. Io ho retto, facendo affidamento sulle mie forze. Ho passato qualche settimana a elaborare il lutto, tenendo un diario, meditando, mentre lui continuava a farsela passare scopando. Ho smesso di bere. Sono tornato in palestra. Una creatività assopita si è risvegliata. Si sono riaccese amicizie che erano spente. Ho trovato la gioia mimando in playback le mie canzoni preferite su TikTok. Che emozione sentirsi di nuovo ispirati. Uno dei miei video è circolato molto su Facebook, dov’è stato visto dall’ex di mia mamma, dai colleghi e altri parenti stretti. L’hanno visto anche amici comuni e un’infinità di sconosciuti. Nel video mimavo le parole di “Punk rock” di A$AP Rocky (“Pensavo fossi la numero uno. Invece sei la numero due. Vuoi ridere per ultima? Guarda, ora la ridicola sei tu!”), mentre mi rotolavo sul lussuoso top in granito della cucina di mia sorella. Tra gli hashtag c’erano #stellacadente #exinfedele #rinato e #vittoria. (Sono eternamente grato a mia sorella per avermi assicurato un atterraggio morbido). Poco dopo ho ricevuto un messaggio privato da un amico comune. “Comportati meglio”, diceva, come un ordine. Poi mi ha tolto dagli amici. Comportarmi meglio? È il mio ex quello che mi tradiva. Io gli sono rimasto fedele. Lui si è messo subito a scoparsi sconosciuti mentre io ancora dormivo nel suo letto! Io non ho fatto altro che pubblicare un video su TikTok per distrarmi, per elaborare, per guarire. Per riprendermi un po’ di potere dopo quel trauma. Sono rimasto sbalordito. Comportarmi meglio? Mi sono sentito immediatamente troppo esposto per pubblicare altro. Di colpo il fatto di condividere in pubblico l’accaduto – le disfunzionalità del mio ex – mi è sembrato un gesto irresponsabile, per quanto catartico. Non l’avevo fatto per meschinità, eppure mi sono sentito immaturo. Un frignone. Ma perché? Non sono stato io la causa dei suoi tradimenti. Condividere quei dettagli sordidi, seppure involontariamente, avrebbe dovuto darmi forza. Quindi da dove viene tutto questo senso di colpa? Mi sarei potuto comportare meglio? Esiste una condotta moralmente superiore quando si smaschera sui social media un ex infedele?

– Moving On Proudly

Esiste solo una regola per smascherare – leggi: sputtanare – un ex infedele sui social media: non farlo.

Hai tutto il diritto di raccontare alla gente il motivo per cui è finita la vostra relazione, Mop, ci mancherebbe altro. Il tuo ex ti ha tradito mentre stavate insieme e non ha avuto le palle di chiudere per primo. Le sue scopate post-rottura non valgono come tradimenti – a nessuno è richiesta la castità all’indomani di una separazione – ma se si scopava altri nel letto che ancora condividevate, quello è infierire. Se si incontrava con altri che lo ospitavano, quelle scopate non sono affari tuoi.

Potevi raccontare alla gente i motivi per cui era finita la vostra storia in mille occasioni. Siete stati una coppia per tanto tempo, ed era prevedibile che gli amici comuni ti chiedessero come mai era finita. E a quelle domande, Mop, avresti potuto rispondere in modo veritiero di persona oppure con dei messaggi: lui ti tradiva e poi, non appena finita, si è messo subito a scopare per farsela passare. La voce si sarebbe sparsa in fretta – la gente adora parlare delle separazioni altrui – e tu saresti passato per quello che aveva subìto un torto.

Era questa l’alternativa moralmente superiore, Mop, e tu non l’hai scelta. Invece hai girato un video di te che ti dimenavi sul lussuoso (?) top in granito della cucina di tua sorella. E poi, dopo averlo inzeppato di hashtag accusatori, lo hai pubblicato su una piattaforma dove i parenti, colleghi e amici del tuo ex lo avrebbero visto di sicuro: dai, Mop, tua madre non l’avrà certo visto per sbaglio.

Pubblicando quel video non solo hai ceduto la superiorità morale al tuo ex infedele, Mop, hai anche abdicato a qualunque tipo di compassione. Perché gli ex infedeli sono sì cattivi, Mop, ma gli ex matti sono peggio, e quel video su TikTok ti ha fatto passare per un ex matto. (Io sono ancora amico di alcuni dei miei ex infedeli, e di nessuno dei miei ex matti).

Non sto dicendo che tu sia matto, Mop, sto dicendo solo che quel video ti ha fatto passare per tale. E oltre a farti percepire come matto, ha dato l’impressione che tu volessi costringere le persone a schierarsi. Ma a meno che uno sia colpevole di qualcosa di davvero atroce – e i tradimenti che gli hai perdonato mentre stavate insieme e che poi hai voluto usare come un’arma dopo la separazione non costituiscono atrocità – chi si sente costretto a schierarsi raramente si schiera dalla parte di chi lo sta costringendo.

P.s. Hai detto che dopo la separazione hai riallacciato delle amicizie. Se hai consultato quegli amici prima di pubblicare quel video e loro non si sono precipitati subito a casa tua per strapparti il telefono dalle mani, come amici non valgono niente.

P.p.s. È possibile che tu fossi quello più maturo della coppia – tutto è possibile – ma il tizio che pubblica video in playback su TikTok sarà sempre percepito come meno maturo di quello che organizzava orge nelle stanze d’albergo.

P.p.p.s. Magari il tuo ex avrà combinato dei casini in una stanza d’albergo, ma quei casini erano fatti suoi. Tu hai fatto un casino in pubblico. Altro motivo per cui gli altri si schiereranno dalla parte del tuo ex, pur essendo sconvolti dalla notizia dell’orgia, o dal fatto di non essere stati invitati.