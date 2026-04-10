Dunque ciò che impedisce al sesso di essere considerato un’arte non è la mancata aderenza a una definizione, bensì l’inestirpabile psicosi collettiva legata ai piaceri della carne. Questo atteggiamento produce situazioni aberranti: nel 2026 si possono guardare film porno, danze erotiche, spettacoli teatrali con scene di nudo, ma non si può apprezzare lo spettacolo di due professionisti che fanno l’amore in scena. Possiamo gridare al mondo intero la nostra liberazione sessuale, ma resta il fatto che il sesso in sé e per sé, privo di filtri, interfacce e alibi narrativi, è ancora oggi inaccettabile.

Ecco dunque che in Francia, la patria dell’amore, della cortesia, delle Relazioni pericolose, di De Sade, del libertinaggio, ci troviamo alle prese con una spaventosa negligenza. Non esponiamo, non sovvenzioniamo, non premiamo il sesso. Il museo dell’erotismo di Parigi ha chiuso i battenti nel 2016 e la sua collezione è stata messa in vendita.

La civiltà occidentale ama contare tutto, comprese le discipline artistiche. Abbiamo le sette arti ufficiali, dalla pittura al cinema, a cui si aggiungono il fumetto, il videogioco e una quindicina di discipline che aspirano al rango: gastronomia, moda, profumeria, arte floreale, orologeria, modellismo. Perfino l’origami ha i suoi difensori. Sapete cosa manca in questo conteggio? Il sesso. Io non sono capace di realizzare una gru con la carta, ma comunque: se gli origami dovessero entrare nel pantheon delle muse prima del kamasutra, mi faccio venire un’ulcera.

Ed è un problema vero. Senza riconoscimento artistico, non c’è certificato di eccellenza. Il mediocre e il sublime si ritrovano nello stesso contenitore, benché la nostra esperienza erotica ci permetta di fare paragoni tra gli amanti e stilare una gerarchia di qualità dei rapporti sessuali. Il piacere può coglierci di sorpresa, ma non è certo una lotteria. Perché non abbiamo a disposizione una scala di valore?

Questo “soffitto di carne” impedisce che il sapere sia divulgato. Le rare persone in teoria capaci di farlo (professionisti del sesso esperti, terapeuti tantrici, praticanti del bdsm) sono emarginate, a volte addirittura criminalizzate. In assenza di una laurea magistrale conseguita all’università della carezza, la nostra società lascia via libera alla pornografia (il 48 per cento degli adolescenti maschi riconosce che la pornografia ha avuto un ruolo nel suo apprendistato sessuale, secondo un sondaggio condotto dall’Institut français d’opinion publique nel 2017).

Questo vuoto si traduce in un’assenza di luoghi specifici, anche se esistono scuole molto riservate, in particolare nelle cerchie sex positive, in cui si possono imparare l’arte del bondage o l’uso del frustino: se le cercate, le troverete soprattutto su Instagram.

Una società ideale proporrebbe spazi di elaborazione delle nuove pratiche, residenze artistiche, festival istituzionali e indipendenti. Non soltanto la nostra cultura erotica si arricchirebbe di nuove pratiche, ma i nostri corpi scoprirebbero nuove possibilità.

Dato che parliamo di corpi, vorrei ricordare un vantaggio immediato che scaturirebbe da un miglior riconoscimento della sessualità: smetteremmo di considerare i nostri organi genitali come fonte di vergogna, troppo molli, troppo rosei, troppo irsuti, troppo umidi. Il piacere diventerebbe altrettanto legittimo dei pigmenti o della carta. I nostri clitoridi verrebbero coccolati come dei violini (il mio, come uno Stradivari). Se la voce umana può essere sublimata dall’opera, perché non un pene? Chissà quanti Pavarotti si annidano negli slip dei gentiluomini.

Avremmo la gioia di vedere nascere un nuovo vocabolario, costellato di coreografie o movimenti aerei. Si parlerebbe di gradazioni (l’aumento progressivo del piacere, come un crescendo), di accordi (la sincronizzazione di due corpi, come due strumenti che si armonizzano), di tempo (sapere quando accelerare, quando rallentare), di silenzi (quelle pause in cui non succede nulla ma ci si gioca tutto). Avremmo una parola per definire quel momento in cui la pressione delle dita diventa ottimale, come si parla di “giustezza” in musica.