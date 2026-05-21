Tunisia Il 16 maggio migliaia di attivisti si sono riuniti nel centro della capitale Tunisi per denunciare il drammatico deterioramento della qualità della vita e la riduzione del potere d’acquisto, mentre il governo inasprisce la repressione nei confronti di attivisti, giornalisti e oppositori.
Somaliland Le autorità hanno annunciato il 19 maggio l’apertura di un’ambasciata a Gerusalemme. Nel dicembre del 2025 Israele era stato il primo paese al mondo a riconoscere la sovranità della repubblica del nord della Somalia, autoproclamatasi indipendente nel 1991.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati