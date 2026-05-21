Tra fotografia documentaria e realismo magico, una testimonianza di dieci anni di resistenza indigena contro l’estrazione mineraria nelle Ande.
Un libro nasce nella cucina di casa dell’autrice che, insieme a sua madre, ha raccolto più di ottanta ricette intrecciate a racconti, fotografie e ricordi capaci di restituire il sapore autentico della cucina moldova.
Dalla lotta per l’abolizione del manicomio a quella contro le forme meno visibili di segregazione: una raccolta di quasi quarant’anni di scritti e interventi di Franca Ongaro.
La violenza ostetrica portata fuori della dimensione privata per restituirle il suo vero statuto: una questione di salute pubblica.
Un resoconto di prima mano sul genocidio di Gaza che racconta il dolore, la devastazione e il silenzio internazionale.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati