Alessandro Cinque
El precio de la Tierra
Raya, 266 pagine, 60 euro

Tra fotografia documentaria e realismo magico, una testimonianza di dieci anni di resistenza indigena contro l’estrazione mineraria nelle Ande.

Ana Basoc
Mămăligă
Vallardi, 240 pagine, 23 euro

Un libro nasce nella cucina di casa dell’autrice che, insieme a sua madre, ha raccolto più di ottanta ricette intrecciate a racconti, fotografie e ricordi capaci di restituire il sapore autentico della cucina moldova.

Franca Ongaro Basaglia
Una voce scomoda
Il Saggiatore, 936 pagine, 40 euro

Dalla lotta per l’abolizione del manicomio a quella contro le forme meno visibili di segregazione: una raccolta di quasi quarant’anni di scritti e interventi di Franca Ongaro.

Sasha Damiani
Lo faccio per il tuo bene
Il Margine, 140 pagine, 16 euro

La violenza ostetrica portata fuori della dimensione privata per restituirle il suo vero statuto: una questione di salute pubblica.

Ezzideen Shehab
Diario di un giovane medico
Mimesis, 162 pagine, 16 euro

Un resoconto di prima mano sul genocidio di Gaza che racconta il dolore, la devastazione e il silenzio internazionale.

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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati