Il test Trinity, il primo esperimento atomico della storia, ha creato un cristallo mai osservato prima in natura. L’esplosione, avvenuta nel luglio 1945 nel deserto del New Mexico, generò una sostanza vetrosa rossastra chiamata trinitite (nella foto). A 81 anni di distanza, un gruppo guidato dall’università di Firenze ha identificato al suo interno un nuovo clatrato composto da calcio, rame e silicio. La scoperta, pubblicata su Pnas, mostra come le condizioni estreme di temperatura e pressione prodotte dalle detonazioni nucleari possano creare materiali impossibili da ottenere con metodi normali.