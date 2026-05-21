Un ospedale della contea di Lancaster in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha chiamato la polizia per la natura delle ferite riportate da Travis Peachey, 51 anni: l’uomo era rimasto coinvolto in un’esplosione. Ha ammesso di aver fabbricato una bomba perché aveva degli ospiti in arrivo e pensava che far saltare in aria qualcosa sarebbe stato “divertente”. Quando ha scoperto che la visita era annullata, ha portato la bomba nel suo capanno per smantellarla, ma l’ha fatta cadere ed è esplosa. Così Peachey è stato arrestato e accusato per aver messo in pericolo i propri figli, aver rischiato di causare una catastrofe, possesso di esplosivo, tentata aggressione aggravata (nei confronti dei figli e della moglie) e aver messo incautamente in pericolo un’altra persona. È in carcere, con una cauzione di 500mila dollari.