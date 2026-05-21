Paleontologia A partire dai resti fossili trovati in Thailandia è stata identificata una nuova specie di dinosauro erbivoro (nell’immagine), descritta su Scientific Reports. Il Nagatitan chaiyaphumensis, vissuto tra 100 e 120 milioni di anni fa, era lungo fino a 27 metri e pesava circa 30 tonnellate.
Paleoantropologia Un’analisi delle proteine dello smalto dentale pubblicata su Nature sembra indicare che le popolazioni di Homo erectus in Asia orientale si siano incrociate con i denisova, un’altra specie di ominide vissuta fino a trentamila anni fa.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 105. Compra questo numero | Abbonati