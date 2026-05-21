L’artista giapponese Mari Katayama usa il suo corpo per creare delle immagini che combinano fotografie, sculture e tessuti. Nata con una malformazione congenita, Katayama ha subìto l’amputazione di entrambe le gambe all’età di nove anni e da allora usa delle protesi. Da bambina doveva indossare abiti realizzati su misura che sua madre cuciva per lei. Così imparò a farlo anche da sola: era un modo per distrarsi dalla scuola, dove era vittima di bullismo. Crescendo, per scoprire la propria identità e sfidare le categorie imposte dalla società, ha cominciato a sperimentare con la fotografia: “Tutti ci portiamo addosso delle etichette. Nel mio caso potrebbero essere: ‘donna’, ‘figlia’, ‘madre’, ‘moglie’, ‘asiatica’, ‘disabile’, ‘artista’. Dà sicurezza appartenere a qualcosa, ma allo stesso tempo implica una perdita di libertà”, ha scritto Katayama nel suo nuovo libro Synthesis (Mack, Spbh editions, 2025), che raccoglie i lavori realizzati tra il 2019 e il 2025.

Le foto sono state scattate nel suo studio a Gunma, a nordovest di Tokyo. Nei suoi autoritratti ha costruito un universo teatrale di cui è autrice, regista e protagonista. Indossa biancheria intima sensuale, ha capelli perfettamente acconciati e un trucco impeccabile. Si circonda di oggetti che lei stessa costruisce con vari materiali. Lo specchio è un elemento ricorrente, con cui riflette su come ogni immagine di noi stessi e dell’altro sia inevitabilmente distorta. “Le mie fotografie sono finzioni, ma è proprio per questo che dicono qualcosa di vero”, afferma. ◆

Dalla serie Synthesis (Mack, Spbh editions, 2025), Red-shoes #001, 2023 (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Study for caryatid #001, 2023. (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Tree of life #018, 2025, commissionato da V&A Parasol foundation women in photography project con il sostegno di Parasol foundation trust. Dalla serie Synthesis (Mack/ Spbh editions, 2025). (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Tree of life #033, 2024, commissionato da V&A Parasol foundation women in photography project con il sostegno di Parasol foundation trust. Dalla serie Synthesis (Mack/ Spbh editions, 2025). (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Possession #003, 2022, dalla serie Synthesis (Mack/ Spbh editions, 2025). (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Caryatid #014, 2024; dalla serie Synthesis (Mack/ Spbh editions, 2025). (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)
Tree of life #012, 2025, commissionato da V&A Parasol foundation women in photography project con il sostegno di Parasol Foundation Trust. Dalla serie Synthesis (Mack/ Spbh editions, 2025). (© Mari Katayama. Courtesy of Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Yutaka Kikutake Gallery, and Mari Katayama Studio)

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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 72. Compra questo numero | Abbonati