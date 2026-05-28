Benin Il 24 maggio l’ex ministro delle finanze Romuald Wadagni (nella foto, insieme alla moglie Nathalie Villette) si è insediato come presidente. Wadagni, 49 anni, è stato eletto il 12 aprile con il 94 per cento dei voti. Prende il posto di Patrice Talon, che era stato in carica dal 2016.