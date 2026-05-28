Benin Il 24 maggio l’ex ministro delle finanze Romuald Wadagni (nella foto, insieme alla moglie Nathalie Villette) si è insediato come presidente. Wadagni, 49 anni, è stato eletto il 12 aprile con il 94 per cento dei voti. Prende il posto di Patrice Talon, che era stato in carica dal 2016.
Iran Dopo 88 giorni di blocco totale, il 26 maggio internet ha cominciato a funzionare di nuovo nel paese, raggiungendo un terzo dei livelli normali precedenti all’oscuramento. Il blackout, che è stato il più lungo al mondo, ha provocato la perdita di migliaia di posti di lavoro.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati