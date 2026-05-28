Piante Il cambiamento climatico farà scomparire l’habitat di migliaia di specie vegetali, mettendo a rischio la loro sopravvivenza, afferma uno studio pubblicato su Science. I ricercatori hanno preso in esame più di 67mila specie, il 18 per cento delle piante vascolari conosciute, confrontando i dati storici sulla loro distribuzione con le previsioni sulle condizioni climatiche tra il 2081 e il 2100. I risultati indicano che tra il 7 e il 16 per cento delle specie, tra cui un terzo delle varietà di eucalipto (nella foto), potrebbe perdere più del 90 per cento del suo areale. Nelle regioni tropicali e subtropicali la migrazione di piante provenienti da altre zone provocherà un aumento della biodiversità a livello locale e la creazione di nuovi ecosistemi, ma nel nord dell’Eurasia e dell’America settentrionale i cambiamenti saranno troppo rapidi perché le specie possano spostarsi. In queste zone la tutela dei rifugi climatici e la conservazione nelle banche dei semi e negli orti botanici potrebbe essere più efficace della migrazione assistita per ridurre il rischio di estinzione.

Caldo Un’ondata di caldo anomalo con temperature fino a 15 gradi superiori alle medie stagionali ha colpito gran parte dell’Europa occidentale. A Londra sono stati toccati i 35 gradi, il dato più alto mai registrato nel mese di maggio, e nuovi record stagionali sono stati stabiliti anche in Irlanda e in parti della Francia (nella foto Parigi), dove il caldo ha provocato almeno sette morti. Il fenomeno è dovuto a una cupola di calore eccezionalmente intensa, ma secondo uno studio di ClimaMeter il cambiamento climatico ha aggiunto fino a 2,5 gradi alla temperatura. ◆ Il governo indiano ha invitato gli abitanti di diverse regioni del paese a non uscire di casa a causa del caldo estremo, che a Delhi ha superato i 45 gradi.

Tom Nicholson, Reuters/Contrasto

Piogge Nove persone sono morte e undici risultano disperse nelle alluvioni e nelle frane provocate dalle forti piogge nella provincia di Chongqing, nel sudovest della Cina.

**Vulcani **L’eruzione di un vulcano sottomarino nel mare di Bismarck, al largo della Nuova Guinea, è stata individuata grazie alle immagini satellitari.

Balene Uno studio pubblicato su Royal Society Open Science ha documentato due viaggi da più di 14mila chilometri compiuti da due megattere tra l’Australia e il Brasile, un nuovo record per questa specie.

Terremoti Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito Antofagasta, nel nord del Cile, provocando lievi danni a edifici e infrastrutture. Altre scosse sono state registrate alle Hawaii, nelle Filippine e in Indonesia.

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