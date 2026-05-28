Lea Ypi intreccia i rapporti della polizia segreta sulle spie comuniste, le testimonianze in tribunale e i ricordi personali della nonna per raccontare i moti di un novecento pieno di contraddizioni.
In un libro fotografico il futuro della mobilità a Roma attraverso storie di divieti e rivoluzioni annunciate: isole pedonali, ztl, anelli ferroviari, e tentativi di smart city.
Un diario di viaggio, una riflessione personale e un reportage narrativo sul cammino di Santiago.
La chef Pavan racconta il suo percorso professionale, il rapporto creativo e curioso con il cibo e l’amore per una cucina che esprime un’idea precisa del mondo.
La crisi della sanità pubblica e dei sistemi di welfare, vista attraverso l’indagine semantica dei termini che ne definiscono il dibattito.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati