Lea Ypi
Dignità
Feltrinelli, 368 pagine, 19 euro

Lea Ypi intreccia i rapporti della polizia segreta sulle spie comuniste, le testimonianze in tribunale e i ricordi personali della nonna per raccontare i moti di un novecento pieno di contraddizioni.

Stefano Ciavatta, Luca Garofalo
Roma vietata. Viaggio nella città irraggiungibile
Humboldt Books, 136 pagine, 28 euro

In un libro fotografico il futuro della mobilità a Roma attraverso storie di divieti e rivoluzioni annunciate: isole pedonali, ztl, anelli ferroviari, e tentativi di smart city.

Giuliano Malatesta
Polvere di Spagna
Edizioni dei Cammini, 148 pagine, 14,50 euro

Un diario di viaggio, una riflessione personale e un reportage narrativo sul cammino di Santiago.

Chiara Pavan
Cucina ambientale
Mondadori, 180 pagine, 19 euro

La chef Pavan racconta il suo percorso professionale, il rapporto creativo e curioso con il cibo e l’amore per una cucina che esprime un’idea precisa del mondo.

Marco Geddes da Filicaia
La salute? È una parola
Il Pensiero Scientifico Editore, 200 pagine, 18 euro

La crisi della sanità pubblica e dei sistemi di welfare, vista attraverso l’indagine semantica dei termini che ne definiscono il dibattito.

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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati