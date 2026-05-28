- Parlare del caldo è un classico, ma le previsioni meteo sbagliate emozionano di più.
- Nessun argomento è troppo futile: libri, yogurt artigianale, il tuo ombelico o quanto ti piace fissartelo.
- Non tirare a indovinare sui nomi di coniugi e figli.
- Le chiacchiere migliori si fanno durante la pausa sigaretta.
- Dopo dieci minuti che parla solo l’altra persona non è più una conversazione: è un monologo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati