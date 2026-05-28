Quando Phoebe Irving, 26 anni, di Liverpool, nel Regno Unito, è andata a vedere per la prima volta un appartamento da 105mila sterline (circa 121mila euro) per decidere se comprarlo ha notato una porta chiusa. Le hanno detto che dietro c’era solo un ripostiglio. Quando ci è tornata, l’agente immobiliare si era dimenticato di portare la chiave di quella porta. Neanche i periti a cui ha chiesto di esaminare l’appartamento hanno controllato cosa ci fosse dietro. Lei ha acquistato l’appartamento, che ha quattro camere da letto. Considerato il prezzo basso, non si aspettava molto da quello spazio supplementare. Ma poi ha finalmente aperto la porta e ha visto il cosiddetto ripostiglio. “È grandissimo”, ha detto. “In pratica è come un altro appartamento. Ora ho il doppio dello spazio! È rimasto vuoto per un bel po’, ci sono molti lavori da fare. Però non ho nemmeno i soldi per sistemare il resto della casa, figuriamoci questo”.