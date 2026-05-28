Spazio Il 22 maggio l’azienda SpaceX ha completato con parziale successo il primo test della terza versione del razzo Starship (nella foto), che dovrebbe essere usata per mettere in orbita i satelliti della rete Starlink e per il programma Artemis della Nasa.
Fisica L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern) ha ufficializzato i piani per la costruzione di un nuovo acceleratore di particelle che sostituirà il Large hadron collider (Lhc). La struttura sarà lunga 91 chilometri contro i 27 dell’Lhc, e dovrebbe essere completata intorno al 2045 a un costo di più di 16 miliardi di euro.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 103. Compra questo numero | Abbonati