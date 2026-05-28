SpaceX

Spazio Il 22 maggio l’azienda SpaceX ha completato con parziale successo il primo test della terza versione del razzo Starship (nella foto), che dovrebbe essere usata per mettere in orbita i satelliti della rete Starlink e per il programma Artemis della Nasa.

Fisica L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern) ha ufficializzato i piani per la costruzione di un nuovo acceleratore di particelle che sostituirà il Large hadron collider (Lhc). La struttura sarà lunga 91 chilometri contro i 27 dell’Lhc, e dovrebbe essere completata intorno al 2045 a un costo di più di 16 miliardi di euro.

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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 103. Compra questo numero | Abbonati