Ogni anno, all’inizio dell’estate, bambini, genitori e insegnanti olandesi partecipano alla Avondvierdaagse (passeggiata serale di quattro giorni), un evento che si svolge in 700 località di tutto il paese in cui si cammina per esplorare il quartiere, fare esercizio e stringere amicizie. Il festival è diventato un modo per motivare bambine e bambini a muoversi e stare all’aperto, scrive il Guardian. Incoraggiarli a camminare con qualsiasi tempo e premiarli alla fine contribuisce a creare un’associazione positiva con l’attività fisica.